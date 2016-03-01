В первый день весны украинцев ждет пятый и последний этап подорожания электричества. Новые тарифы будут выше без малого на 30%.

Те, кто тратит до 100 кВт/ч. в месяц – будут платить по 0,9 грн. А вот люди, которые используют более 100 кВт/ч. за месяц уплатят почти в два раза больше, тариф для них составит 1,68 грн.

Стоит отметить, что регулятор НКРЭКУ убрал средний тариф: ранее распределение цен выглядело так: до 100 кВт, от 100 до 600, свыше 600 кВт.

Отдельные тарифы будут действовать для тех, кто отапливает дома электричеством. Эта категория потребителей будет платить по 90 коп. за кВт – до 3000 кВт/ч. в месяц, более 3000 кВт/ч. – 1,68 грн за кВт.

Также в апреле можно ожидать перерасчета цены на природный газ для населения, что может привести к очередному повышению тарифов.

23 февраля Кабинет Министров утвердил порядок пересмотра розничных цен на газ для населения и предприятий Теплокоммунэнерго, согласно которому, первый пересмотр цен может быть проведен с 1 апреля.