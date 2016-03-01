Запрет на рыбалку будет действовать на водоемах Донецкой области с 1 апреля до 10 июня 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба отдела охраны водных биоресурсов Управления Госрыбагентства в Донецкой области.

По данным ведомства, выявлять нарушителей запрета планируют в рамках операции «Нерест-2017». Государственный надзор усилит контроль за соблюдением законодательства в вопросах сохранения, воспроизводства и использования водных биоресурсов.

В операции «Нерест» будут участвовать государственные органы рыбоохраны, органы внутренних дел, общественные организации.

В рамках отработки отдел охраны водных биоресурсов Управления Госрыбагентства в Донецкой области предлагает соблюдение «сезона тишины»:

– во всех водохранилищах – с 1 апреля по 10 июня 2017 года включительно;

– во всех реках и их водах – с 1 апреля по 20 мая 2017 года включительно, а в проливах, устьях, мелиоративных каналах, разливах водоемов, которые временно заполняются водой в период весеннего половодья – с 01 апреля по 30 июня 2017 года включительно;

– с 1 апреля по 30 июня и с 20 августа по 30 сентября 2017 года – ловля раков запрещена.