Рабочий день покровского городского головы начинается рано утром. К примеру 7 февраля уже в семь часов Руслан Требушкин провел прием в поселке Шевченко, где вместе с представителями правоохранительных органов, медицины, руководителями коммунальных и социальных служб рассмотрели различные вопросы и предложения граждан по улучшению жизни в поселке.
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