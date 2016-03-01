Рабочий день покровского городского головы начинается рано утром. К примеру 7 февраля уже в семь часов Руслан Требушкин провел прием в поселке Шевченко, где вместе с представителями правоохранительных органов, медицины, руководителями коммунальных и социальных служб рассмотрели различные вопросы и предложения граждан по улучшению жизни в поселке.