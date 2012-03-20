23 декабря Покровский городской голова Руслан Требушкин отчитался за год работы перед жителями поселка Шевченко. Покровский градоначальник рассказал, какие были проведены работы по благоустройству Покровска и поселка Шевченко.
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