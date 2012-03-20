В пятницу 23 декабря в ДК «Шахтер» жители города Родинское слушали отчет покровского городского головы Руслана Требушкина. Покровский градоначальник отметил что этот год для Родинского был непростым , как пример Руслан Валерьевич привел отстранение городского головы Родинского Сергея Федорова.
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