В пятницу 23 декабря в ДК «Шахтер» жители города Родинское слушали отчет покровского городского головы Руслана Требушкина. Покровский градоначальник отметил что этот год для Родинского был непростым , как пример Руслан Валерьевич привел отстранение городского головы Родинского Сергея Федорова.