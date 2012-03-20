Более полутора миллионов из покровского городского бюджета было выделено на реконструкцию Родинского физкультурно – оздоровительного комплекса. Дополнительно около 600 тысяч гривен субвенции из областного бюджета было направлено на эти цели. Об этом рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту Виктор Полищук.
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