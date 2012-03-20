Самый ожидаемый праздник для детей конечно же Новый Год. И в преддверии этого дня каждый взрослый старается сделать так, чтобы все дети были счастливы. Так поступил и Сергей Федоров при поддержке Покровского городского совета. Дети школ Родинского получили особенный подарок в честь новогодних праздников.