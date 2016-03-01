По инициативе Сергея Федорова восьмого февраля в здании музыкальной школы города Родинское прошел тренинг для председателей ОСМД города, который провела областной координатор проекта ЕС/ПРООН “Местное развитие, ориентированное на громаду” Нелли Дашковец.
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