Излюбленное место отдыха людей почтенного возраста и родителей с детьми – скамейка у дома. К сожалению, большинство лавочек в городе Родинское были установлены достаточно давно и пришли в непригодность. Но ситуация исправима. Учитывая многочисленные заявки горожан, 14 февраля стартовала выдача лавочек ОСМД.