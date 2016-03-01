Излюбленное место отдыха людей почтенного возраста и родителей с детьми – скамейка у дома. К сожалению, большинство лавочек в городе Родинское были установлены достаточно давно и пришли в непригодность. Но ситуация исправима. Учитывая многочисленные заявки горожан, 14 февраля стартовала выдача лавочек ОСМД.
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