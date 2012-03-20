Городская власть Покровска сделала очередной подарок местной детворе. Так в эти предновогодние дни в парке культуры и отдыха «Юбилейный» проходит установка и монтаж нового детского игрового городка.

Уже завезено 23 элемента из которых 3 – это большие развлекательные комплексы. К тому же площадка предназначена и для детей с ограниченными физическими возможностями.