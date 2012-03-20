Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день в 12.00 на водоеме поселка Шевченко состоится традиционное купание в Крещенской проруби.

Расписание богослужений в храмах Покровска

Свято-Николаевский храм:

18 января:

6.30 – царские часы, изобразительны, вечерня с литургией Василия Великого, великое освящение воды, Крещенский сочельник.

16.00 – вечерня с литией, утреня с полиелеем.

19 января:

6.00 – часы, литургия, великое освящение воды, Крещение Господне.

12.00 – освящение воды на водоеме пгт. Шевченко.

Свято-Михайловский храм:

18 января:

6.30 – царские часы, изобразительны, вечерня с литургией Василия Великого, великое освящение воды, Крещенский сочельник.

16.00 – вечерня с литией, утреня с полиелеем.

19 января:

6.00 – часы, литургия, великое освящение воды, Крещение Господне;

12.00 – освящение воды на водоеме пгт. Шевченко;

16.00 – вечерня, утреня.

Свято-Владимирский храм:

18 января:

7.00 – царские часы, литургия, великое освящение воды;

16.00 – всенощное бдение.

19 января:

6.00 – Литургия, великое освящение воды.