Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день в 12.00 на водоеме поселка Шевченко состоится традиционное купание в Крещенской проруби.
Расписание богослужений в храмах Покровска
Свято-Николаевский храм:
18 января:
6.30 – царские часы, изобразительны, вечерня с литургией Василия Великого, великое освящение воды, Крещенский сочельник.
16.00 – вечерня с литией, утреня с полиелеем.
19 января:
6.00 – часы, литургия, великое освящение воды, Крещение Господне.
12.00 – освящение воды на водоеме пгт. Шевченко.
Свято-Михайловский храм:
18 января:
6.30 – царские часы, изобразительны, вечерня с литургией Василия Великого, великое освящение воды, Крещенский сочельник.
16.00 – вечерня с литией, утреня с полиелеем.
19 января:
6.00 – часы, литургия, великое освящение воды, Крещение Господне;
12.00 – освящение воды на водоеме пгт. Шевченко;
16.00 – вечерня, утреня.
Свято-Владимирский храм:
18 января:
7.00 – царские часы, литургия, великое освящение воды;
16.00 – всенощное бдение.
19 января:
6.00 – Литургия, великое освящение воды.