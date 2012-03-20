Обильный снегопад, обрушившийся на Покровск 12 января, принёс немало забот и жителям, и городской власти. Но стихии не удалось парализовать движение транспорта в городе. Усиленные бригады коммунальщиков работали на улицах всю ночь.
Больше из этой Рубрики
ОБЫСК в Покровском отделе образования (ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Январь 13th 2017
В Покровске после капремонта открылся офис афганцев(ВИДЕО)Опубликовано в Пятница, Январь 13th 2017
Набір бажаючих навчатись у вищих військових навчальнихОпубликовано в Пятница, Январь 13th 2017
Щедрый вечер и старый Новый год: традиции и обряды праздникаОпубликовано в Пятница, Январь 13th 2017
В городе Родинское восстанавливают уличное освещение(ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Январь 12th 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.