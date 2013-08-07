Навіщо до мирних міст Донеччини прямують мисливці з інших регіонів й везуть з собою вогнепальну зброю, незрозуміло. Аби вона не була використана проти людей, поліцейські максимально посилили контроль за перевезенням рушниць на блокпостах. А тому власникам зброї, навіть при наявності дозволу на володіння, треба бути готовими до ретельної перевірки та не перешкоджати поліції у її проведенні.

Як розповів начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області Микола Вожол, на сьогодні на території Донеччини на обліку перебуває майже 33 тисячі власників різних видів зброї. Всі вони знаходяться під пильним контролем працівників дозвільної системи й добре знають, що в прифронтовому регіоні заборонене полювання.

– Ігнорування громадянами правил зберігання, а головне – перевезення вогнепальної зброї, є адміністративним порушенням (ст. 190, ст. 191 КУпАП) та тягне за собою відповідальність, в тому числі й анулювання дозволу на зброю, – наголосив майор поліції Микола Вожол.

В рамках всеукраїнського профілактичного відпрацювання на блокпостах регіону посилено роботу з виявлення зброї, боєприпасів, вибухівки.

Під час перетину блокпостів власники зареєстрованої вогнепальної, газової, травматичної зброї зобов’язані надати дозвіл на право її носіння та зберігання, крім того їх зброя обов’язково має бути оглянутою поліцейськими, щоб впевнитись у відсутності слідів зміни конструкції.

Отже, ретельна перевірка передбачає:

– перевірку терміну дії дозволу, звірку облікових номерів, які вказані у дозволі, з заводськими номерами, нанесеними на зброю;

– огляд зброї з метою визначення, чи не перероблена вона під постріли в автоматичному режимі чергами, або приєднання магазину від бойового автомату;

– перевірку зброї за відповідними базами обліку, щоб визначити, чи не була вона викраденою або скільки разів її власник вже порушував правила користування;

Під час огляду нагородної нарізної зброї поліцейські звертатимуть увагу на набої, якими вона споряджена. Набої повинні бути спортивні. Забороняється заряджати мисливську зброю патронами військового призначення.

Нагадаємо, що вимоги щодо правил поводження із зареєстрованою вогнепальною зброєю, в тому числі нарізною мисливською, регулюються наказом МВС №622 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 749 від 07.08.2013.

Згідно з пунктом 12.13 глави 12 розділу II, «під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо».

Санкція ст. 191 «Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів» Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого.

У разі повторного вчинення правопорушення протягом року штраф збільшується та становить від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів.

У відношенні систематичних порушників може бути прийнято рішення про анулювання дозволу на зброю.

Начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін наголосив, що посилені перевірки покликані попередити дестабілізацію обстановки на Донеччині й зазначив, що сподівається на розуміння власників зброї.

– Як очільник поліції області хочу сказати, що справжні мисливці дуже дисципліновані, кожен з них знає правила зберігання, перевезення зброї й дотримується їх, розуміючи наслідки їх порушення. Сподіваюся на відповідальність людей, яким дане право володіти зброєю. Сподіваюсь, вони розуміють, наскільки важливий контроль за обігом зброї саме тут, в зоні проведення антитерористичної операції, і що все це – заради безпеки жителів, які три роки страждають від війни, – зазначив генерал Аброськін.