Слов’янською місцевою прокуратурою контролюється досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівниками, що спричинило смерть новонародженої дитини.

Установлено, що у Краснолиманській лікарні 7 січня після пологів новонароджену дитину помістили у реанімацію.

15 січня 2017 року батькам дитини повідомили, що у немовляти зупинилось серце.

За даним фактом Слов’янською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області