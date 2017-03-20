Прокуратурою області попереджено неефективне використання майже 60 млн грн, виділених на закупівлю медичної інформаційної системи обробки викликів та ведення пацієнтів, моніторингу та управління автомобілями швидкої медичної допомоги на базі системи GPS, Комунальною лікувально-профілактичною установою «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Встановлено, що замість проведення відкритих тендерних торгів, КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» безпідставно провело тільки переговорну процедуру, що є грубим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі».

Проте, робити це установа не мала права, оскільки предметом закупівлі стало не тільки програмне оснащення, а й різноманітне комп’ютерне та побутове устаткування, яке реалізують за меншу ціну підприємства країни.

На ці порушення звернуто увагу управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області, яке підтримало позицію прокуратури області, та запропонувало КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» анулювати вказане рішення.

Після звернення прокуратури Донецької області та управління Східного офісу Держаудитслужби рішення про закупівлю скасовано.

Прес-служба прокуратури Донецької області