Прокуратурою попереджено неефективне використання 2 млн. грн.. ГП «Красноармійськвугілля»

Прокуратурою встановлено, що державне підприємство «Красноармійськвугілля» провело процедуру відкритих торгів щодо закупівлі рештаків для шахтних ланцюгових конвеєрів, де переможцем визнано

одне з приватних підприємств.

Проте під час вивчення вказаної процедури прокуратурою виявлені чисельні порушення Закону України «Про публічні закупівлі», у тому числі невідповідність переможця кваліфікаційним критеріям, серед яких: відсутність паспорта заводу-виробника та сертифіката якості на закупівельне обладнання, а також досвіду виконання аналогічних договорів. Окрім цього, товариство допустило суттєві порушення вимог тендерної документації під час оформлення своєї пропозиції.

У зв’язку із вказаним, прокуратура Донецької області звернулась з відповідним листом до ДП «Красноармійськвугілля», у якому вказано на виявлені порушення.

За результатами розгляду тендерним комітетом прийнято рішення про відхилення пропозиції товариства та скасування торгів.

Прес-служба прокуратури Донецької області