Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків службовими особами одного з підприємств області.

У середу, 28 грудня, прокуратурою Донецької області спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Донецькій області та працівниками фіскальної служби ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території Донецької, Луганської та інших областей.

До складу центру входили декілька активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства.

Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків.

Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.

У результаті 6 проведених обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, грошові кошти у сумі понад 1 млн гривень, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Розслідування кримінального провадження триває.

