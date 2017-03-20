Прокуратура скерувала до суду позовну заяву в інтересах держави про звільнення земельної ділянки площею 130 га і вартістю понад 2 млн грн.

Як з’ясувала прокуратура Донецької області, у Бахмутському районі одне з фермерських господарств після закінчення дії договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення продовжує незаконно використовувати 130 га землі на території Новолуганської сільської ради.

Реагуючи на порушення чинного законодавства, прокуратура Донецької області скерувала до Господарського суду Донецької області 2 позовні заяви в інтересах держави. У пред’явлених позовах прокуратура вимагає зобов’язати підприємство звільнити земельні ділянки сільськогосподарського призначення та повернути їх державі.

На теперішній час судовий розгляд справ за позовами триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області