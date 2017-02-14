Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно чоловіка, який вербував жінок для заняття проституцією за кордоном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2016 року чоловік 1960 року народження вступив у злочинну змову з особою, яка знаходиться в Ізраїлі, з метою пошуку молодих жінок, що перебували у важкому соціальному та матеріальному стані. Чоловіки планували вербувати дівчат та відправляти їх до Ізраїлю для подальшої сексуальної експлуатації.

Так, обвинувачений у вересні 2016 року, перебуваючи в одному із закладів Маріуполя, запропонував жінці 1994 р.н. виїзд до Ізраїлю з метою заняття проституцією. Чоловік гарантував гідні умови проживання, харчування, дотримання прав і інтересів, високу зарплатню (від 40 доларів США за одну годину праці). Після умовлянь потерпіла погодилась на пропозицію.

Проте, довести до кінця свій злочинний план вербувальнику не вдалося. Його разом із жертвою затримали правоохоронці у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

На теперішній час обвинувальний акт за ч.2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України спрямовано до суду для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури Донецької області