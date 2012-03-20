Краматорська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом привласнення грошових коштів під час виконання робіт з капітального ремонту міської лікарні посадовими особами товариства з обмежено відповідальністю.

Установлено, що у листопаді 2016 року між комунальною міською установою «Краматорська міська лікарня №1» та товариством з обмеженою відповідальністю укладений договір про виконання капітального ремонту господарського корпусу лікарні на загальну суму майже 1 000 000 гривень.

Наприкінці грудня 2016 року міською лікарнею згідно договору перераховано на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю бюджетні кошти у сумі майже 1 000 000 гривень за фактично виконані роботи.

Однак, прокуратурою спільно з співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлено, що до теперішнього часу роботи згідно договору виконано лише на 60%.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області