3 січня, близько 20:00, на ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» було смертельно травмовано машиніста гірничо-виїмочних машин підземної гірничопрохідницької дільниці № 2.

Установлено, що чоловік 1978 року народження, відповідно до отриманого наряду на комбайні виконував виїмку гірничої маси на горизонті 708 метрів. При виконанні робіт чоловіка вдарило електрострумом напругою 1080В, в наслідок чого гірник помер на місці.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин смертельного випадку.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює Красноармійська місцева прокуратура.

Досудове розслідування триває.