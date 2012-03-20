Слідчим управлінням прокуратури Донецької області спільно із співробітниками УСБ України в Донецькій області затримано громадянина, який представляючись заступником командира одного з добровольчих батальйонів, вимагав від громадян гроші.

Псевдозаступник командира аби залякати громадян, вигадував різні приводи про притягнення до кримінальної відповідальності за, нібито, участь у терористичній організації «ДНР».

Під таким приводом чоловік отримав від громадян грошові кошти у сумі понад 100 тис грн.

Злочинні дії чоловіка припинено працівниками слідчого управління прокуратури Донецької області спільно з оперативними працівниками СБУ.

Наразі його затримано у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 (вимагання) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області