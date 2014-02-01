Прокуратурою Донецької області виявлено факти кримінальних правопорушень, вчинених посадовими особами Печерського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві та підприємством-боржником.

Зокрема встановлено, що державний виконавець, у порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», не вжив всіх передбачених законом заходів щодо примусового виконання рішення Господарського суду Луганської області, постановленим за позовом заступника прокурора Донецької області в інтересах держави в особі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» про стягнення заборгованості за договором поставки природного газу у розмірі понад 1,8 млн грн, а саме не отримав від банківських установ інформацію про наявність та стан рахунків боржника, не наклав на них арешт з метою подальшого їх списання, натомість повернув виконавчі документи стягувачу без виконання.

Крім того, як виявила прокуратура, підприємством-боржником з 2014 року умисно не виконувалось зазначене судове рішення. При цьому з 2014 по 2017 роки на його рахунки періодично перераховувалися грошові кошти, які ним використовувалися на власний розсуд, загальний розмір яких значно перевищив заборгованість за судовим рішенням.

Ураховуючи викладене, прокуратурою Донецької області внесено відомості про вищевказані кримінальні правопорушення до ЄРДР відносно посадових осіб державної виконавчої служби за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), а відносно боржника – за ч. 1 ст. 382 КК України (умисне невиконання судового рішення).

Прес-служба прокуратури Донецької області

