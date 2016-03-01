Управлінням представництва інтересів громадянина або держави в суді вживаються заходи до повернення майна, належного державі.

Так, прокуратурою Донецької області установлено, що на підставі незаконних рішень органів місцевого самоврядування Волноваського та Мар’їнського районів та виданих свідоцтв про право приватної власності на нерухоме майно ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» отримало у приватну власність цілісні майнові комплекси державної форми власності загальною площею понад 4 га, оціночною вартістю понад 33 млн грн.

Ураховуючи викладене, а також приймаючи до уваги наявність грубих порушень вимог діючого законодавства, прокуратурою області направлено до Господарського суду Донецької області 2 позови в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України до виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про визнання незаконними рішень органів місцевого самоврядування та скасування свідоцтв про право приватної власності на вищевказане майно за ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Рішенням господарського суду Донецької області вказані позови прокурора задоволено в повному обсязі, зазначені майнові комплекси повернуті державі.

Прес-служба прокуратури Донецької області