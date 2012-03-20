Співробітники Служби безпеки України переконали колишню учасницю незаконного збройного формування т.зв. “ДНР” добровільно скласти зброю та повернутися до нормального життя в рамках програми “На тебе чекають вдома”. Мешканка Донеччини влітку 2014 року через фінансові проблеми та відсутність постійної роботи вступила до складу одного з терористичних формувань. Вона готувала їжу, облаштовувала побут бойовиків у Слов’янську. За виконану роботу жінка отримувала харчі та одяг. Після звільнення міста силами антитерористичної операції вона разом з бойовиками переїхала до Донецька. Через деякий час, усвідомивши злочинність своїх дій та аморальний спосіб життя бойовиків, основна частина з яких мали судимості, вона добровільно залишила бойовиків, повернулася на підконтрольні українській владі території, переховуючись від правоохоронних органів. У січні поточного року колишня учасниця незаконного збройного формування дізналася в мережі інтернет про Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» і вирішила скористатися нею. Написавши заяву про добровільний вихід зі складу т.зв. «ДНР», вона сподівається на передбачене законодавством України звільнення від кримінальної відповідальності. Жінка закликала тих, хто ще перебуває у складі т.зв. «ЛНР/ДНР», не боятися, скласти зброю та повертатись до своїх дружин, дітей та батьків.

Прес-центр СБ України.