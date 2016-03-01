До Покровського відділу поліції сьогодні вранці надійшло повідомлення, що в с. Шевченко в лісосмузі недалеко від дороги виявлений труп чоловіка. Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна группа, повідомляється на сайті Покровського відділу поліції.

Через декілька годин було встановлено особу чоловіка, ним виявився місцевий мешканець 1952 року народження.

За результатами судово-медичного експертизи встановлено, що смерть чоловіка настала від гіпотермії (переохолодження), слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України.