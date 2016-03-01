Покровский городской лицей «Надежда» продолжает покорять новые научные вершины на конкурсах различного уровня.

На городских предметных олимпиадах лицеисты завоевали 25 призовых мест. Еще семь побед учащиеся «Надежды» одержали на областном этапе всеукраинских олимпиад. Но на этом одаренные ребята и их высоко профессиональные учителя-наставники не останавливаются. Они успешно участвуют и побеждают во всеукраинских конкурсах.