Президент также подписал законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».
В 2017 году Государственный бюджет Украины увеличится до 876 млрд грн. (+ 16,9% по сравнению с 2016 годом), а экономический рост составит 3% ВВП. С основными показателями документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, 21 декабря в 5 утра Верховная Рада приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2017 год.
4 ноября 2016 Кабинет Министров Украины доработал проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2017 год» и направил его в Верховную Раду Украины.
В частности, Кабмин уравнял минимальную заработную плату и реальный, фактический и юридический прожиточный минимум, который в 2017 году равен 3200 гривен. Премьер-министр также отметил, что эта инициатива предварительно была обсуждена с Президентом Украины, представителями фракций коалиции парламента, внутри правительства и найдено общее решение.
Президент Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».
Президент также подписал законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».