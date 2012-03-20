Президент также подписал законы «Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, «О внесении изменений в Бюджетный кодекс».

В 2017 году Государственный бюджет Украины увеличится до 876 млрд грн. (+ 16,9% по сравнению с 2016 годом), а экономический рост составит 3% ВВП. С основными показателями документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, 21 декабря в 5 утра Верховная Рада приняла Закон о Государственном бюджете Украины на 2017 год.

4 ноября 2016 Кабинет Министров Украины доработал проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2017 год» и направил его в Верховную Раду Украины.

В частности, Кабмин уравнял минимальную заработную плату и реальный, фактический и юридический прожиточный минимум, который в 2017 году равен 3200 гривен. Премьер-министр также отметил, что эта инициатива предварительно была обсуждена с Президентом Украины, представителями фракций коалиции парламента, внутри правительства и найдено общее решение.