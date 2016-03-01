В прес-центрі Українських новин відбулася презентація Інституту права та суспільства метою якого є побудова новітньої правової суспільної системи взаємовідносин на основі українських традиційних цінностей, верховенства права і світових стандартів.

Інститут проводитиме правову громадську експертизу законодавчих та нормативних актів, видаватиме експертні висновки, щодо їх відповідності Правам Людини, Конституції України і світовому Праву та рекомендації щодо приведення їх у відповідність до світових стандартів Права.

Презентували новий Інститут

Кармазін Юрій Анатолійович – український політик, громадський діяч, суддя, народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликань, сенатор Міжнародного Парламенту Безпеки і Миру (2001—2010), заслужений юрист України, державний радник юстиції 3 класу, почесний працівник прокуратури України (1996), доктор філософії, професор, один із розробників Конституції України 1996 року;

Шишкін Віктор Іванович – український політичний діяч, суддя, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, перший Генеральний прокурор України, суддя Конституційного Суду України, народний депутат України 2, 3 скликань, член вищої ради юстиції, один з авторів Конституції України.

Домбровський Іван Петрович, суддя вищого кваліфікаційного класу, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України (2006 – 2010 рр.), голова КС України (2006 — 2007 рр.), секретар пленуму Верховного суду України (2002- 2006 роки), суддя Верховного суду України (1997—2006 роки), заслужений юрист України;

Андрій Хома, голова ВГО «Українська Координаційна Рада», співорганізатор Суспільно-політичного Республіканського руху.

Президентом Інституту обрано Юрія Кармазіна.

Під час вступного слова Юрій Анатолійович зазначив, що на сьогодні кожна друга норма Конституції порушується, а враховуючи останні зміни коли Генеральний прокурор не буде Генеральним прокурором України.

«Ми прийняли рішення про створення такої інституції, метою якої є сприяння розвитку правової республіки, експертної оцінки законів, прийнятих Верховною Радою України, проектів законів, указів Президента України та постанов і розпоряджень Уряду».

Ми виявили цілі пласти проблем в Державі.

Вважаємо, що внесення змін до Конституції України під час війни, під зовнішнім тиском є неприпустимим. Фактично, це допоможе країні агресору стверджувати, що в Україні відбувається так званий «внутрішній конфлікт».

Констатуємо, що Україна перебуває у стані прямого порушення її територіальної цілісності (окупація Криму, окремих районів Луганської і Донецької областей), існує загроза подальшого порушення територіальної цілісності України внаслідок дій держави-агресора, озброєних терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР», що в порядку статті 157 Конституції України унеможливлює внесення змін до неї.

А вона в нас змінена в такі часи.

Сьогодні будуть представлені перші наробки.

Сьогодні ми презентуємо наше ставлення до Мінських угод щодо яких жодних правових оцінок ще не дано. Саме про це відповість Вам Віктор Іванович Шишкін.

Іван Петрович Домбровський презентує свою позицію з приводу Закону «Про Конституційний Суд».

Мною буде продемонстровано наш проект Закону про заборону подвійного громадянства. Бо коли ми нещодавно побачили, що у очільника ДФС, державного службовця вищого рангу наявні чотири громадянства, то змушені констатувати, що це є очевидною загрозою основам національної безпеки.

Якби це сталося в європейській країні, то очільники МВС, МЗС, СБУ, Зовнішньої розвідки пішли б одразу у відставку.

Ми виходимо на дані про те, що в Верховній Раді близько 60 депутатів з множинним громадянством.

Тому нашими зусиллями було розроблено законопроект про заборону множинного громадянства, який вже зареєстрований у Верховній Раді.

З приводу розподілу обовязків:

Кармазін Ю.А. – загальне управління Інститутом, керівництво експертизою законів, прийнятих Верховною Радою України, проектів законів, указів Президента України та постанов і розпоряджень Уряду, представництво в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Віце -Президент Шишкін В.І. – курує напрямок Міжнародного права.

Віце –Президент Домбровський В.І. – курує напрямок Конституційного права.

Віце –Президент Семенов О.В. – курує напрямок ресурсного забезпечення, організації взаємодіями з національними, міжнародними неурядовими та урядовими науковими установами.

Віце –Президент Хома А.С – курує напрямок організаційної роботи та зв’язків із ЗМІ, громадськими організаціями та державними органами

Іван Петрович Домбровський презентував свою позицію з приводу Закону «Про Конституційний Суд».

«В законопроекті «Про Конституційний Суд України» № 5336-1 за авторством народних депутатів Алексєєва С.О та інших на нашу думку мінімум 13 положень прямо суперечать або не узгоджуються з нормами Конституції, тобто після ухвалення законопроекту в запропонованій авторами редакції наберуть чинності неконституційні положення які можуть бути оскаржені в Конституційному Суді, який, як це не парадоксально, при розгляді такого питання змушений буде керуватися і цими нормами.

Перед аналізом конкретних норм, про які йдеться в подальшому в цьому мотивуванні, необхідно зазначити, що відповідно до частини першої статті 147 Конституції КСУ має повноваження визначені в Конституції В наступних та інших нормах Конституції повноваження КСУ чітко виписані.

В тексті Конституції відсутня норма яка давала б право додатково визначати повноваження КСУ в законах. Для розуміння цієї проблеми зазначимо, що в пункті 9 частини 1статті 131 Конституції зазначено, що Вища рада правосуддя здійснює « і інші повноваження визначені цією Конституцією ТА ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ», тобто нормою Конституції дозволено законом розширювати повноваження цього органу.

Наведене безумовно свідчить про неможливість визначення в законі непередбачених в Конституції повноважень КСУ у сфері конституційного судочинства. Окремі повноваження КСУ можуть бути визначені в законі однак, тільки з питань внутрішньої діяльності.

Віктор Іванович Шишкін проаналізував так звані Мінські Угоди.

«Про Мінські угоди недаремно кажуть, що це «договорняк», а не домовленості. Відповідно до цих домовленостей ми беремо на себе зобов’язання щодо якогось міжнародного документу. Проте, у 9 статті Конституції написано, що зобов’язання для України є обов’язковими, якщо цей міжнародний документ ратифікований Верховної Радою. Міжнародні договори стають нашим національним законодавством, якщо згоду на обов’язковість надав парламент.

Хтось може сказати, що у нас Мінські угоди ратифіковані,чи ратифіковані вони парламентом Росії, тоді стоїть питання в тому, чого Путін має їх виконувати? Чи там є сторони? Хто такий посол Зурабов? Хто такий Захарченко? Плотницький?

Також екс-суддя Конституційного суду вважає, що представник України в трьохсторонній контактній групі не мав права підписувати будь-які документи.

Хтось бачив ці документи?

Але чому ці документи покладають на Україну обов’язки. Ну наприклад, прийняття нової Конституції. ДО речі, саме Президент України є найбільшим порушником Конституції.

Альтернативи Мінським угодам нема – про це ствреджують більшість політиків. Але в мене питання: «чи шукали?». Відповідно до Будапештського меморандуму України позбавилась третього за розміром ядерного озброєння в світі, який підписаний президентами США, Росії, України. І коли кажуть, що Будапештський меморандум не породжує жодних обов’язків, то я категорично проти цього.

Юрій Анатолійович доповів про проект закону щодо заборони подвійного громадянства.

Згідно статті 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство, а правовий зміст громадянства, порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України визначаються Законом.

Саме з необхідності збереження єдності народу, принцип єдиного громадянства був закріплений в Основному Законі України. Україна постійно впроваджувала політику уникнення подвійного громадянства та зменшення проявів колізій, які виникають в результаті множинного громадянства.

Сьогодні в Україні не ведеться статистика щодо кількості осіб, які мають подвійне громадянство і зумовлено це тим, що органи державної влади можуть звернутися з відповідним запитом до інших держав, однак у більшості випадків ці дані не надаються як такі, що мають персональний характер. Окрім того, їх достовірність перевірити практично неможливо.

Разом з тим, є ряд підстав для негайного законодавчого врегулювання поняття подвійного громадянства в Україні. Зокрема множинне громадянство породжує сепаратистські настрої в суспільстві; несе в собі загрозу вторгнення військ іншої держави під приводом захисту інтересів громадян своєї країни; призводить до виникнення питань і потреби узгодження подвійної відповідальності; дозволяє легально уникати кримінального переслідування злочинцям; може стати першим кроком до федералізації країни, що являє собою загрозу цілісності держави; це міра утримання впливу для постколоніальних країн, а також спосіб впливу на політику країни або окремих її регіонів; негативно впливає на захист інтересів громадян України, які мають громадянство іноземної держави за кордоном та функціонування органів державної влади України; часто використовується як спосіб для ухилення від обов’язків громадян перед державою (військова служба, сплата податків тощо).

Особлива загроза в Одеській, Чернівецькій, Вінницькій, а особливо в Закарпатській області.

Беручи до уваги численні випадки державної зради і саботажу службовців, терористичні, шпигунські та дестабілізаційні акції на користь інших країн, що чиняться посадовцями або пересічними громадянами, активна і жорстка позиція суспільства та українського парламенту мусить бути направлена на те щоб захистити інститут громадянства в Україні шляхом прийняття даного законопроекту.

В цілому, слід зазначити, що окремі випадки перебування громадян України у множинному громадянстві несуть в собі загрозу національній безпеці України в тому випадку, коли про це невідомо відповідним державним органам. Тут можуть виникати питання про доцільність допуску такої особи на державну службу, до державної таємниці тощо.

Нами було передбачено визначення множинного громадянства, чого немає ні в чинному законодавстві, ані в запропонованих проектах Президентом України.

Окрім того, ми передбачаємо, що особа, яка має закордонний паспорт, зобов’язана протягом місяця з дня набрання цим Законом здає закордонний паспорт, а громадянин України, який набув громадянства іншрї Держави, у випадку невиконання зазначеної вимоги, вважається такою, шо припинила Українське громадянство.

Для стимулювання громадян ми передбачили кримінальну відповідальність за неповідомлення відповідні органи про наявність подвійного ( множинного громадянства).

Додатково, нами передбачена додаткова санкція у вигляді припинення громадянства за злочини проти територіальної цілісності України, основ національної безпеки та оборони, тероризм та фінансування тероризму.

Ми передбачили ряд заборон, які унеможливлять осіб з подвійним громадянством в органах державної влади, народних депутатів України, міністрів, керівників відомств, державних агенцій, депутатів усіх рівнів, суддів, працівників правоохоронних органів, органів прокуратури, Націоанльного антикорупційного бюро, Служби зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх справ, прикордонної служби, які згідно з діючими законами мали бути виключно громадянами України, протягом одного місяця повинні бути звільнені із займаних посад, на які вони призначені чи обрані

МИ пропонуємо комплексний підхід до вирішення питання множинного громадянства.

Інститут має намір доводити свої висновки до громадськості через інтернет, круглі столи й інші види спілкування.

