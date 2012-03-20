Красноармійська місцева прокуратура забезпечила у суді розгляд адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП стосовно пожежного-рятівника державної пожежної частини Красноармійського міського управління МНС України в Донецькій області. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Установлено, що пожежний, порушуючи вимоги ст. 25 ЗУ “Про запобігання корупції”, займався іншою оплачуваною діяльністю.

Чоловік виконував роботи щодо буріння свердловин на території приватного домоволодіння, за що отримав майже 12 000 гривень прибутку.

Постановою Красноармійського міськрайонного суду пожежного визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. За неправомірні дії на особу накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 6 800 гривень з конфіскацією отриманої винагороди за роботу за сумісництвом (11 700 гривень).