На залізничному вокзалі, застосовуючи фізичну силу, мешканець Покровська відібрав верхній одяг у чоловіка. Грабіжника затримано, за його зухвалі дії йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

До Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від 45-річного чоловіка, який повідомив, що на нього напав нетверезий незнайомець і силою заволодів його шкіряною курткою та мобільним телефоном.

Слідчо-оперативна група негайно вирушила на місце пригоди. Під час опитування потерпілого та свідків, правоохоронці отримали прикмети нападника і відразу почали встановлювати місцезнаходження злодія. В результаті оперативних заходів співробітники кримінального блоку Покровського відділу поліції протягом декількох годин затримали зухвалого молодика за місцем його проживання.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець Покровська, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Правопорушник у скоєному зізнався.

Триває досудове розслідування.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж). Санкція статі передбачає до 6 років позбавлення волі.