Учитывая чрезвычайное положение возникшее в г. Авдеевка, сотрудники ГПСО-9 ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области хотели бы напомнить жителям правила поведения при обстрелах.

К сожалению, в таких случаях, как правило, страдает невиновное мирное население. Во время боевых действий нужно знать некоторые правила, которые уберегут от ранений и возможной смерти своих близких и знакомых. Все знают простое правило: осведомлен – значит вооружен.

Общие правила таковы:

– На улице. Лечь на землю, если есть какой-то выступ, даже тротуар, канава, будь-то возвышение или углубление в земле. Если рядом есть какая бетонная конструкция – лечь рядом с ней.

Лежать надо, чтобы снизить шанс попадания осколков. Все это не поможет, в случае прямого попадания, но снизит шансы на осколочное ранение. Осколки летят вверх и по касательной. Если человек стоит – больше шансов оказаться у них на пути, чем если лежит.

Естественно, надо стараться быть в помещении, а не на улице.

– В доме. Если в доме есть подвал – спуститься в подвал. Если подвала нет, – спуститься на нижние этажи. Чем ниже, тем лучше. В идеале – все на первый этаж.

Заранее найти самую внутреннюю комнату, чем больше бетона вокруг, тем лучше (найти несущие стены), если все комнаты внешние – выйти на лестничную площадку.

Ни в коем случае не находиться напротив окон! Если известно, с какой стороны ведется обстрел, то выбрать наиболее отдаленную комнату с противоположной стороны.

В том месте, которое будет выбрано – сесть на пол у стены – чем ниже человек находится при попадании снаряда, тем больше шансов, что его не тронет осколком. Опять же, не напротив окон. Окна можно оборудовать диванными подушками (большими, плотными, но лучше мешками с песком), закрыть массивной мебелью, но не пустой (набить мешками с песком или вещами, но плотно). Это лучше, чем незащищенные окна и стекло.

– В погребе. Погреб в частных домах – учитывать, что его может завалить! Поэтому необходимо оставить в доме на видном месте большой бросающийся в глаза плакат “во время бомбардировок мы в погребе” и указать, где находится погреб. Взять с собой телефоны, радио на батарейках, воду. Не впадать в панику.

– В машине. Если едешь в машине во время бомбежки. Больше шансов выжить, если остановиться и лечь. Не рядом с машиной! Если будут бить, то сначала в машину, а попадет в нее, она взорвется вместе с человеком. Надо вылезти. Лучше с противоположной от обстрела стороны, и ползком отойти дальше, потом лечь.

При угрозе обстрела нужно обязательно укреплять окна-белые бумажные ленты крест на крест не дадут стеклу разлететься, если попадет осколок. По статистике, основные травмы от стекла.

После завершения обстрела, оставляя убежище, не давайте себе расслабиться. Теперь все ваше внимание должно быть сконцентрировано на том, что у вас под ногами! Не поднимайте с земли никаких неизвестных предметов. Боевые элементы могут взорваться в руках от малейшего движения или прикосновения!

Инспекторский состав ГПСО-9 ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.