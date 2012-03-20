Останнім часом у ЗМІ обговорюється інформація про те, що співробітники Покровського відділу поліції приховали від реєстрації злочин. Наразі за цим фактом триває службова перевірка. Ситуацію прокоментував очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Генерал відзначив, що на території Донеччини працює 6 базових відділів, в них працюють 4292 поліцейських, і дійсно, в одному з них такий факт мав місце.

– Начальник слідчого відділення Покровського відділу поліції буквально місяць тому пройшов усі етапи конкурсу та працевлаштувався у прокуратуру м. Покровська. У зв’язку з цим чоловік, вочевидь, уявив себе дійсним співробітником прокуратури, і тому, коли йому доповіли про те, що мав місце факт хуліганських дій в одному з розважальних закладів, він вирішив укрити правопорушення від реєстрації, – зазначив генерал Аброськін.

Наразі за фактом укриття правопорушення від реєстрації проводиться службова перевірка, матеріалі якої будуть направлені до прокуратури Донецької області.

– Я вважаю, що прокурор області прийме відповідне законне рішення у відношенні вже працівника прокуратури. Що стосується дій чергового, слідчо-оперативної групи – їм буде надано відповідну оцінку. Такі люди працювати в органах поліції не будуть, – зазначив В’ячеслав Аброськін.

Що стосується особи, яка вчинила дані хуліганські дії, щойно судом прийнято рішення про взяття його під арешт.

– Я думаю, що він сприйме тимчасовий запобіжний захід як належне та зрозуміє, що ані прокурору, ані водію прокуратури, ані начальнику поліції, ані слідчому не дано право вчиняти правопорушення. Будь то народний депутат, начальник поліції, прокурор – усі перед законом ми рівні, – підкреслив очільник поліції Донеччини.







