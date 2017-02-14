Покровська ОДПІ наголошує, що платники податків зобов’язані повідомляти про усі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність, податкову інспекцію за основним місцем обліку.

Такі повідомлення за формою № 20-ОПП надаються впродовж 10-ти робочих днів після реєстрації, створення або відкриття об’єктів. Тип об’єкту оподаткування вказується в колонці 3 табличної частини форми № 20-ОПП (офіс, магазин, ательє, баня, готель, тощо).