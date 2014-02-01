У липні 2016 року між відділом освіти Покровської міської ради та підприємцем укладено договір підряду, предметом якого є капітальний ремонт одного з комунальних дошкільних навчальних закладів м. Покровська на загальну суму майже 1,5 млн грн.
Колишній начальник відділу освіти Покровської міської ради підписала акти виконаних робіт з капітального ремонту дитячого садка, достовірно знаючи, що деякі роботи, зокрема – з утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином, оздоблення вікон, монтаж світильників та інші – не виконано в повному обсязі.
Таким чином, посадовець здійснила службове підроблення, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Наразі Красноармійською місцевою прокуратурою колишньому начальнику відділу освіти Покровської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Досудове розслідування по кримінальному провадженню триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області