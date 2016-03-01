Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур из-за взрыва на шахте №10 “Степная” ОАО “Львовуголь” во Львовской области, в результате которого погибло восемь человек.

“Соответствующий указ подписан сегодня”, – написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

“Выражаю соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте в Львовской области”, – написал Петр Порошенко.

Вместе с тем президент поручил Кабинету министров Украины провести проверку всех угледобывающих предприятий по обеспечению средствами и соблюдение норм безопасности производства.

Напомним, в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 “Степная” ОАО “Львовуголь” в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых восьмеро погибли и шестеро горняков с травмами подняты на поверхность.

По факту гибели горняков на шахте в Львовской области полицейские открыли уголовное производство.

