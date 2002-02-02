Наразі над встановленням обставин зникнення чоловіка працюють весь особовий склад Покровського відділу поліції, піднятий по тривозі, та співробітники кримінальної поліції главка. Розслідування знаходиться під контролем заступника глави Наполіції В’ячеслава Аброськіна.

26 травня покинутий автомобіль “Шевролет Авео” недалеко від автодороги Мирноград – Гродівка виявив фермер. Про знахідку чоловік відразу повідомив в поліцію.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Покровського відділу поліції. Для встановлення місцезнаходження зниклого водія правоохоронцями було розгорнуто комплекс оперативно-розшукових заходів, оперативники працювали всю ніч, але, на жаль, встановити місце знаходження чоловіка не вдалось.

Тому весь особовий склад місцевої поліції було піднято по тривозі на пошуки чоловіка та встановлення всіх обставин події. Для організації проведення оперативно-пошукових заходів прибула група досвідчених працівників кримінальної поліції головного управління на чолі з керівником управління карного розшуку полковником поліції Артемом Кисько.

Наразі правоохоронці відпрацьовують всі можливі версії зникнення чоловіка, встановлюють можливих свідків та очевидців, вся місцевість, де було виявлено автомобіль ретельно перевіряється за допомогою додаткових груп кінологів та аеророзвідки.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до громадян, якщо вам відомо про можливе місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити на лінію “102” та номери телефонів чергової частини Покровського відділу поліції:

2-02-02, 2-00-07

– 096-368-83-98;

– 063-342-69-43;

– 050 -020-98-46;

– 095- 696-17-57.

Покровський відділ поліції

Донецької області