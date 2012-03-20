10 червня поточного року близько 09.00 на 44 км автошляху Олександрівка – Покровськ – Констянтинопіль, сталася ДТП за участю автомобіля «Chevrolet-Aveo». В результаті пригоди 29-річний водій загинув на місці, а 49-річний пасажир був травмований.

10 червня близько 9 години ранку на 44 км автошляху «Олександрівка –Покровськ – Костянтинопіль» 29-річний водій автомобілю «Шевролет Авео» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини через смугу зустрічного руху, де скоїв наїзд на транспортне огородження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція просить всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомляти корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном: 050-625-53-02.