З 11 січня у селищі, де керівництвом поліції Донеччини щойно було відкрито поліцейський пункт, запрацює сучасна система регіональної безпеки. А вже відсьогодні жителі можуть звертатись напряму до главку за безкоштовною телефонною спецлінією.

Таке рішення було прийняте очільником поліції Донеччини В’ячеславом Аброськіним під час наради з керівниками підрозділів, які забезпечують оперативне реагування поліції на повідомлення від громадян.

У Новолуганському мешкають понад 3300 місцевих жителів та більше 700 переселенців. Селище розташоване у кількох кілометрах від околиць окупованої Горлівки, тому, телефонуючи на 102, жителі потрапляють у «ДНР».

У зв’язку з цим, аби забезпечити цілодобове оперативне реагування на звернення людей, керівництвом поліції області було прийнято рішення підключити населений пункт до Центру керування нарядами з використанням сучасних технологій.

Загін поліцейських, який чергує у Новолуганському, отримає планшет, і з 11 січні уся робота поліції буде вестися через Єдиний аналітичний сервісний центр.

А відсьогодні для звернень жителів виділено окремі телефонні лінії. Жителі можуть звертатися до поліції за номерами: 050-346-24-78, 067-623-51-52 та на «гарячу лінію» 0-800-505-102 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних).











