Тіло хлопчика було виявлене у зачиненій квартирі. За попередньою інформацією, дитина вчинила самогубство, повідомляється на сайті Покровського відділу поліції.

Близько 19.40 до Добропільського відділення поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що його дружина не може потрапити в середину квартири, де знаходиться його малолітній син.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що жінка разом із своїм старшим сином не можуть відчинити замок на вхідній двері в квартиру. А дитина, яка знаходиться в приміщенні, не відгукається і не відчиняє двері.

За допомогою співробітників ДСНС поліцейські відкрили двері та зайшли в середину. Під час огляду приміщень в одній з кімнат виявили 11-річного хлопчика, який вчинив самогубство.

Встановлено, що батьки дитини були на роботі, старший син, 14-річний хлопець, пішов гуляти на вулицю, а вдома залишився найменший член родини. Коли підліток повернувся додому, то не зміг відкрити двері. Він зателефонував батькам, які і викликали поліцію.

Попередньо вказаний факт кваліфіковано за ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка.

