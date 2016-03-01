Маленького хлопчика, загорнутого в ковдру та покладеного в поліетиленовий пакет, виявила медсестра на лавочці в коридорі медичного закладу. Наразі немовля знаходиться в дитячому відділенні, а правоохоронці встановлюють батьків дитини.

Сьогодні вранці медсестра Покровської ЦРЛ побачила в коридорі пакунок. Жінка вирішила, що хтось його забув, але підійшовши ближче, почула як з пакета доносяться якісь звуки. Медпрацівниця розгорнула згорток і побачила всередині немовля. Схвильована жінка одразу повідомила про свою знахідку в поліцію, а дитину віднесла до дитячого відділення.

До лікарні одразу вирушила слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Прибувши до дитячого відділення, вони побачили хлопчика, загорнутого в простирадло, ковдру та дитячу куртку. Поруч з немовлям знаходилася пластикова пляшка з харчовою дитячою сумішшю. Жодних записок поруч з дитиною не виявлено.

Лікарі оглянули хлопчика та встановили, що він народився 3-5 днів тому, при зовнішньому дослідженні дитина здорова, вага його становить 2,935 кг.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

А правоохоронці розшукують батьків дитини та можливих свідків події. Горе-батькам за свій вчинок загрожує не тільки позбавлення батьківських прав, а й тюремний строк – до 5 років позбавлення волі.