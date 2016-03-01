Співробітники Покровського відділу поліції за «гарячими слідами» встановили і затримали 52-річного зловмисника, який безжально розправився зі своєю цивільною дружиною. Речові докази вилучені, вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі.

До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про те, що ними виявлений труп жінки із ознаками насильницької смерті.

На місце події була направлена слідчо-оперативна група. Загиблою виявилася місцева мешканка. Під час перевірки були встановлені усі обставини загибелі жінки. Загибла проживала разом із своїм співмешканцем 52-х років. Між ними досить часто виникали сварки, у ході яких чоловік її бив. Однак потерпіла відмовлялася притягати до відповідальності свого коханого.

Минулого вечора подружжя почало розпивати спиртні напої. Під час «посиділки» між парою виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході «з’ясування стосунків» чоловік наніс декілька ударів руками, потім відірвав з крісла підлокітник та вдарив декілька разів жінку по голові. Переляканій та травмованій жінці вдалося втекти від розлюченого чоловіка до сусідів, які і викликали карету швидкої допомоги. Однак отримані травми виявилися несумісні із життям та жінка померла до прибуття медиків.

Натепер правопорушник затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Злодій у скоєному зізнався та грішить на алкоголь, мовляв у всьому винна пристрасть до горілки.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину чоловік може відправитися за грати на строк до 15 років.

Тривають слідчі дії.