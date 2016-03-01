С февраля в Покровске изменился размер оплаты населения за предоставленную услугу по централизованному отоплению, это в основном касается домов, не оборудованных тепловыми счетчиками.

Начальник коммунального предприятия “Покровсктеплосеть” Вадим Колпаков рассказал журналистам с чем это связано и какова составляющая тарифа.



