Работники Управления внутренней безопасности донецкой полиции получили информацию о противоправной деятельности одного из сотрудников полиции Покровска.

Совместными с УСБУ оперативными мероприятиями было установлено, что во время патрулирования железнодорожного вокзала сотрудники Покровского отдела полиции остановили одного из военнослужащих. У него в рюкзаке обнаружили металлический кастет. В результате было начато уголовное производство по ч.2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Через некоторое время бойцу позвонил следователь полиции и заверил, что избежать ответственности можно, но только за «вознаграждение» – 4 тысячи гривен.

По этому факту прокуратурой Донецкой области было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Военнослужащий принес в служебный кабинет старшего лейтенанта полиции указанную сумму и передал ему. Но сразу после этого старшего следователя задержали работники УВБ, УСБУ и прокуратуры и изъяли денежные средства.

В настоящее время полицейскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 32 тысяч гривен. Меру ответственности задержанного определит суд.

Департамент внутренней безопасности

Национальной полиции Украины