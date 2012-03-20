30 декабря начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин подвел итоги работы за 2016 год.

Несмотря на то, что прошедший год был непростым, при всей сложности поставленных задач перед органами внутренних дел, покровским правоохранителям удалось осуществить многое из того, что было запланировано, отметил Юрий Гречишкин.

Поздравить стражей правопорядка с наступающими праздниками прибыл покровский городской голова Руслан Требушкин, и конечно же не с пустыми руками.