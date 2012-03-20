На сайте osvita.ua опубликован рейтинг двухсот лучших университетов Украины в 2015/2016 году, отличительной чертой которого является попытка сравнить между собой вузы разных типов на основе применения к ним универсальной системы критериев.

В 2016 году единоличным лидером рейтинга «Топ-200 Украина» стал Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», что с существенным отрывом от других вузов Украины вышел вперед по критерию «Инновационная деятельность университетов».

Донецкий национальный технический университет занял в рейтинге 23 место по следующим показателям:

– оценка качества научно-педагогического потенциала – 10,01728842;

– оценка качества обучения – 9,71114668;

– оценка международного признания – 14,67326;

– оценка интегрального показателя деятельности вуза – 34,4016916.

Учитывая непростые современные условия, в которых функционирует университет, данный результат довольно значительный, – отмечается на официальном сайте вуза.

В то же время, из числа перемещенных вузов, попавших в рейтинг, ДонНТУ показал лучшие показатели.