Новый 2017 год активно начали воспитанники отделения волейбола, проведя 4 января, первенство среди парней и уже 11 января эстафетную палочку взяли девушки 2000 года рождения и моложе, поучаствовав в открытом первенстве ДЮСШ. Весь день девчонки боролись, как могли, 6 команд по круговой системе до 15 очков. Каждая команда имела возможность сразится со всеми соперниками и доказать, что именно они достойны быть лучшими. В соревнованиях приняли участие 6 команд: 3 команды г.Покровска, г.Родинское и 2 приезжие команды ДЮСШ г.Курахово и ДЮСШ ПГТ Межевая(Днепропетровская область). В конце игрового дня пьедестал расположился следующим образом: первое место взяла команда г.Родинского тренера Ляшенко Николай Григорьевич и Ляшенко Любовь Евстафиевна. Второе место заняла команда г.Покровска тренер Борисенко Лиля Юрьевна и третье место досталось гостям команде ДЮСШ из г.Курахово. В каждой команде были номинации «самые полезные игроки команды», а лучшим игроком турнира признана Кирпикина Анастасия (г.Родинское). В конце дня все участники первенства были награждены грамотами от комитета по физической культуре и спорту г.Покровска.