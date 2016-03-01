Отрытая относительно недавно секция по вольной борьбе в СК “Металлург” уже подарила Покровску чемпионов межгородских соревнований. Так на прошедшем 29 января Селидовском открытом городском турнире команда из Покровска показала отличный результат.
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