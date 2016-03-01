С 8 по 12 февраля в городе Селидово проходит чемпионат Донецкой области по боксу среди младших школьников. В этих соревнованиях принимает участие сборная команда покровских спортсменов. 18 юных боксеров отправились отстаивать честь города на новых современных автобусах, приобретенных за средств местного бюджета.