С 8 по 12 февраля в городе Селидово проходит чемпионат Донецкой области по боксу среди младших школьников. В этих соревнованиях принимает участие сборная команда покровских спортсменов. 18 юных боксеров отправились отстаивать честь города на новых современных автобусах, приобретенных за средств местного бюджета.
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