29 січня у м.Селидове у приміщенні ДЮСШ пройшов відкритий міський турнір з вільної боротьби. У змаганнях взяли участь 75 спортсменів з Мирнограду, Покровська, Селидового та Українська. Команду м.Покровськ представили вихованці тренера спорткомітету Туяхова О.Л. Спортсмени успішно виступили у своїх категоріях і в результаті:

1 місце – Заєць Єгор (18 кг)

1 місце – Ярова Дарина (26 кг)

2 місце – Гуриненко Максим (38 кг)

2 місце – Єсаулова Діана (42 кг)

2 місце – Запека Андрій (58 кг)

3 місце – Ткачов Михайло (25 кг)

3 місце – Харина Данііл (32 кг)

3 місце – Яровий Михайло (32 кг)

3 місце – Баюрак Данііл (47 кг)